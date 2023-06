استحکام پاکستان پارٹی نے سیکریٹری اطلاعات کے نام کا اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) استحکام پاکستان پارٹی نے سابق صوبائی وزیر فردوس عاشق اعوان کو جماعت کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات مقرر کردیا ہے.

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے کہا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو مرکزی سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ قبل ازیں پارٹی سربراہ جہانگیرخان ترین نےعبدالعلیم خان کو استحکام پاکستان پارٹی کا صدر اور عامر محمود کیانی کو سیکرٹری جنرل مقرر کیا تھا۔

I am pleased to announce Dr. Firdous Ashiq Awan as Central Secretary Information of Istehkam-e-Pakistan Party.