ثانیہ ”بھابھی“ نے بھارتی ٹیم کو مبارکباد دینے کیلئے ایک تصویر شیئر کی تو اس میں ایسی چیز نظر آ گئی کہ بھارتی جل بھن کر رہ گئے، پاکستانیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، اس تصویر میں ایسا کیا تھا؟ دیکھ کر شعیب ملک بھی شرما جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ٹینس سٹار اور پاکستانیوں کی ”بھابھی“ ثانیہ مرزا کرکٹ بھی بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور ایک اچھی بیٹی اور بہو کی طرح ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پاکستان کیساتھ ساتھ بھارتی ٹیم کو بھی ہر جیت پر مبارکباد ضرور دیتی ہیں۔

بھارتی ٹیم نے گزشتہ روز نداہاس ٹرافی کے چوتھے میچ میں سری لنکا کو شکست دی تو ثانیہ مرزا نے بھارتی ٹیم کو مبارکباد دینے کیلئے ایک تصویر شیئر کی جس میں ٹی وی سکرین پر میچ چلتا نظر آیا۔ صارفین میچ کے حوالے سے ثانیہ مرزا کا پیغام اور تصویر دیکھنے کے باعث کچھ اور ہی تلاش کرتے رہے اور انہیں ایسی چیز نظر آ گئی کہ بھارتی جل بھن کر رہ گئے البتہ پاکستانیوں کی خوشی کی انتہاءنہ رہی اور اگر شعیب ملک دیکھ لیں تو وہ بھی شرما جائیں گے۔

اس تصویر میں ٹی وی کے نیچے پڑی میز پررکھے "Love, SM & SM" کے الفاظ نے سب کی توجہ حاصل کر لی، بس ! پھر ثانیہ مرزا کی تصویر تھی اور صارفین کے کمنٹس، پاکستانی بالخصوص اس بات پر کافی خوش نظر آئے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور دونوں کا پیار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔

Come on boys @BCCI ????????????????‍♀️????????

Ps- safe to say sports is always on atleast one tv in this house at all times ???? pic.twitter.com/0T5c0X0GG0