زخمی عماد وسیم کی جگہ کراچی کنگز کا کپتان کس کھلاڑی کو بنایا گیا ہے؟ اعلان نے پاکستانیوں کو دنگ کر دیا، یہ شاہد آفریدی نہیں بلکہ۔۔۔

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز کراچی کنگز کے عماد وسیم کو ڈاکٹروں کی جانب سے آرام کا مشورہ دئیے جانے کے بعد بقیہ میچوں کیلئے انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان این مورگن کو کراچی کنگز کا کپتان مقرر کر دیا ہے جس پر شائقین بھی حیران ہیں۔

عماد وسیم لاہور قلندرز کیخلاف کھیلے گئے میچ میں کیچ پکڑنے کے دوران گر کر زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ 29 سالہ عماد وسیم کو 24 گھنٹے ڈاکٹروں نے نگرانی میں رکھا جس کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج تو کر دیا گیا ہے مگر ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

نیوزی لینڈ کیخلاف سیریز کھیل کر رواں ہفتے پیر کے روز دبئی پہنچنے والے این مورگن کو کراچی کنگز کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے جس نے جمعرات کو پشاور زلمی اور جمعے کو اسلام آباد یونائیٹڈ خلاف انتہائی اہم میچ کھیلنے ہیں۔

???? In the absence of injured Imad Wasim who has been advised couple of days rest, @KarachiKingsARY announced @Eoin16 as the skipper of Karachi Kings.#dedhanadhan #HBLPSL #DILSEJAANLAGADE pic.twitter.com/ipa2NwsRlL