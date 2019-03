فیصل آبادجی سی یونیورسٹی میں سفارشی بھرتیاں،درسگاہ تجربہ گاہ میں تبدیل فیصل آبادجی سی یونیورسٹی میں سفارشی بھرتیاں،درسگاہ تجربہ گاہ میں تبدیل

فیصل آباد(نامہ نگار خصوصی)بعض انتظامی ذمہ داران نے اپنے سیاسی ناخداؤں کی خوشنودی کے ذریعے اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ناتجربہ کار اور خوشامدی افسران کی تعیناتیاں کر کے اتنے بڑے تعلیمی ادارے کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنا دیا جہاں بدانتظامیوں‘اقرباء و احباب پر وری اور خلاف میرٹ تقرریوں کے دروازے کھل گئے جس کی بدولت متعدد متاثرین کو انصاف اور میرٹ کے حصول کیلئے اعلیٰ عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹانے پڑے اور یونیورسٹی کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا بلکہ متعدد آڈٹ پیپرے بھی بنے ‘کہا جاتا ہے کہ ’’جی جی‘‘ کی تقرری ’’جی جی جی‘‘ اور YES SIR کے میرٹ پرہوئی 2012ء سے لیکر اب تک کسی بھی ذمہ دار نے نہ جانے کیوں اس ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ایک شخص بنیادی طورپر اسسٹنٹ پروفیسرہیں‘انتظامی امور کا موصوف کو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے‘انتظامی قوانین اور قواعد و ضوابط سے بھی وہ نابلد ہیں تو جی سی یونیورسٹی جیسے ادارے میں میرٹ کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھا سکیں گے. اس کا پھر یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ڈاکٹر افتخار بخاری کو بھرتی تو کر لیا گیا مگر بعدازاں حقائق سامنے آنے پر انہیں ریورٹ (REVERT)کر کے واپس یونیورسٹی آف سرگودھا بھیج دیا گیا‘ڈاکٹر خالد محمود ضیاء کو ایسوسی ایٹ پروفیسر بھرتی تو کر لیا گیا مگر جب معاملہ ہائیکورٹ کے نوٹس میں آیا تو ہائی کورٹ نے تحقیقات کا حکم دیدیا اس طرح ڈاکٹر ہمایوں عباس کی تقرری کے معاملہ پر بھی یہی ہوا تو اس معاملہ پر بھی ہائیکورٹ نے انکوائری کے احکامات جاری کر دیئے علاوہ ازیں تقریباً TTS 25اساتذہ کی تقرریوں کا کیس بھی ہائیکورٹ میں زیر سماعت ہے اور ڈاکٹر آصف اعوان کی تقرری کو بھی ہائیکورٹ میں چیلنج کیا گیا جو معاملہ وہاں ابھی تک زیر سماعت ہے پھر ڈاکٹر صوفیہ‘ ڈاکٹر حضور صابر‘ڈاکٹر ناصرامین (قائمقام وائس چانسلر) ڈاکٹر رمضا ن طالب اور ڈاکٹر ندیم سہیل کی بھرتیوں کے باعث حکومت کی آڈٹ ٹیموں کی طرف سے کروڑوں روپے کے آڈٹ پیرے کیونکر بن گئے. پی ڈی کو اس یونیورسٹی کا احد چیمہ کیوں کہا جاتا ہے‘ڈاکٹر حق نواز کی بطور پروفیسر تقرری پر آڈٹ پیرا کیونکر بنا ہوا ہے اور حکومتی آڈٹ ٹیم کی اس نشاندہی کے باوجود انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاکھوں روپے ماہانہ پیکیج پر ملازمت دینے کا کیا جواز بنتا ہے کیا وہ آڈٹ پیرے بے بنیاد ہیں‘کیا ڈاکٹر رمضان طالب کی بطور ایسوسی ایٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس تقرری کے خلاف گورنمنٹ آڈٹ ٹیم کا آڈٹ پیرا بھی غلط ہے اور پھر اس نشاندہی کے باوجود انہیں حال ہی میں پروفیسر کے عہدہ پر ترقی کیونکر دے دی گئی دو سینئر افسران فواد حفیظ اور عارف احمد کی سنیارٹی نظرانداز کر کے فرحان اقبال کو اسسٹنٹ ٹریڈرز سے ڈپٹی ٹریڈرز کے عہدہ پر کس بنیاد پر ترقی دی گئی‘ کیا اس سلسلے میں کوئی سنیارٹی لسٹ جاری کی گئی‘ کیا ان دونوں متاثرین افسران کی زیر التواء درخواستوں پر کوئی فیصلہ کیا گیا‘ کیا فرحان اقبال کی سروس آٹھ سال کم نہ تھی کیا یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں بنتی‘ اس معاملہ کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ محمد اظہر کو بھی آؤٹ آف ٹرن ڈپٹی رجسٹرار بنا دیا گیا تھا مگر بعدازاں حکومت نے عدالت عظمیٰ کے احکامات کی روشنی میں تمام OUT OF TURNپروموشن والے افسران کو REVERTکر دیا مگر فرحان اقبال کی OUT OF TURNترقی کا کیس کس کے کہنے پر دبا دیا گیا کیا یہ توہین عدالت نہیں بنتی‘ڈاکٹر دلشاد محبت کا یونیورسٹی آف گجرات سے NOCایک سال 8ماہ تاخیر سے لانے کا معاملہ کسی اعلیٰ اتھارٹی کے نوٹس میں کیوں نہیں لایا گیا اور اگر لایا گیا تو اس پر کیا قانونی کارروائی ہوئی کہ وہ جی سی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہو گئے. علاوہ ازیں کیا ایم فل کی ڈگری کی حامل زاہدہ نامی امیدوار کی ڈگری اصلی تھی‘اسے شعبہ انگریزی میں کیسے لیکچرار بھرتی کر لیا گیا اور بعدازاں معاملہ کو کس کے کہنے پر دبا دیا گیا اور انکوائری کس کے حکم پر یا کس کی خواہش پر ٹھپ ہوگئی‘ کیا انجینئر PMUکے دفتر میں اسسٹنٹ انجینئر سکیل 17پر محمد زبیر اور اریبہ کی بھرتی کا اشتہار اخبار میں شائع کرانا ضروری نہیں تھا؟ کیا صرف یونیورسٹی کی WEBSITEپر بھی نام نہاد تشہیر کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ ستمبر 2013 اور 2014میں چانسلر کی منظوری کا انتظار کئے بغیر تقریباً 500افراد کی تقرریاں اور ترقیاں کس بنیاد پر کی گئیں ان کی نشاندہی حکومت کی آڈٹ تنظیمیں اپنے آڈٹ پیروں میں کر چکی ہیں، کیا ڈاکٹر غلام شمس الرحمن کا معاملہ عدالت عالیہ کے حکم سے گورنر/چانسلر پنجاب کے پاس زیر التواء ہے کیا اس پر کسی نے کوئی ٹھوس اقدام اٹھایا.ڈاکٹر نعیم محسن کی تقرری کیوں متنازعہ بنی ؟یہ کس کی ’’قابلیت اور تجربہ کاری‘‘ کا نتیجہ ہے؟کیا یہ اکیلے رجسٹرار کا کارنامہ ہے یا ان کے مشیرخاص آصف کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، یونیورسٹی قوانین کے تحت گریڈ 17اور اس سے اوپر کی تمام تقرریاں سلیکشن بورڈ کی سفارشات پر کی جاتی ہیں لیکن اس کے برعکس کنٹریکٹ اپائنٹمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کیا اس کمیٹی کی حیثیت قانونی ہے؟ ابھی حال ہی میں پروفیسرز اور ایسوسی ایٹ پروفیسر کی تقرریوں کیلئے ایک اشتہار شائع کیا گیا ہے کسی بھی قسم کی تقرریوں کیلئے وائس چانسلر کی مدت ملازمت میں 90 روز باقی ہونا قانونی طور پر ضروری ہے مگر کہاجا رہا ہے کہ موجودہ قائمقام وائس چانسلر کی مدت ملازمت ختم ہونے میں صرف 40روز باقی ہیں‘ کیا قانونی طور پر موجودہ قائمقام وائس چانسلر کے پاس یہ قانونی اختیار ہے؟ یہ چند ایک نشاندہیاں ہیں‘ گورنر پنجاب/چانسلر کو ان معاملات کی اعلی سطحی انکوائری کرانے کی ضرورت ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور یونیورسٹی کی شہرت بحال ہو سکے۔

فیصل آبادجی سی یونیورسٹی

مزید : صفحہ آخر