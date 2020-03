کویت بھر میں جمعہ کی نماز باجماعت ادا نہ ہوسکی، اذان میں بھی تبدیلی

کویت سٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت کویت نے عارضی طور پر کورونا کے خدشے کے باعث تمام مساجد پر نماز باجماعت عارضی طور پر روک دی ہےاور اذان میں بھی تبدیلی کرتے ہوئے ’’ گھر میں ہی نماز ادا کریں‘‘ کا جملہ شامل کردیا گیا۔

مڈل ایسٹ آئی کے مطابق کویتی وزارت اوقاف اور اسلامی افیئرز نے جمعہ کو اعلان کیا کہ دن کی پانچوں نمازیں جو معمول کے مطابق مساجد میں ہوتی ہیں، منسوخ کی جارہی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل کئی ویڈیوز میں سنا گیا کہ باجماعت نماز کے لیے نمازی مساجد میں نہ آئیں تاہم موذن معمول کے مطابق ہی اذان دیتے رہیں گے ، عام طور پر اذان میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے آئیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر پر ہی نماز پڑھیں، وزارت مذہبی امور نے کہا کہ تاحکم ثانی یہ تبدیلیاں نافذ العمل رہیں گی ۔

ادھرگلف نیوز کے مطابق ملک بھر میں پبلک پارکس بھی بند کردیئے گئے ، جمعہ کی نماز منسوخ کرنے کی تصدیق گلف نیوز نے بھی کردی تاہم یہ واضح نہیں کیا کہ معمول کی پانچ نمازوں کی بھی مساجد میں ادائیگی کی ممانعت کی گئی ۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کو کویت میں کرونا وائرس کے 8 مزید کیسوں کی تصدیق ہوئی اور کویت وہ واحد عرب ملک ہے جس نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کردی۔

Incredible videos coming out of Kuwait show Muezzin's have changed the Adhan (call to prayer) to "pray in your homes." #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/EP5Bf4Q1vF