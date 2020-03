’کورونا کے زمانے کی محبت ‘ ٹوئنکل کھنہ نے تصویر شیئرکردی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ پروڈیوسر اور سابقہ اداکارہ ٹوئنکل کھنہ نے بیٹی کے ساتھ کتاب پڑھتے ہوئے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کورونا کے زمانے کی محبت ہے۔

گزشتہ روز بالی ووڈ پروڈیوسر اور سابقہ اداکارہ ٹوئنکل کھنہ نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اور اُن کی بیٹی نیتارا کتاب پڑھ رہے ہیں۔ٹوئنکل کھنہ نے یہ تصویر ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ایک ساتھ ہیں جو ہمارے لیے ایک بہترین لمحہ ہے،دل کر رہا ہے کہ خوشی کے اِس لمحے کو ایک ایسے وقت کے لیے قید کرلوں کہ جب ہمیں ایسی یادوں کی ضرورت ہو۔‘

Nothing better than lying down next to each other,engrossed in our own book,but still together.The greed to capture this moment of joy,to preserve it for a stage when memory will invariably be shrouded by the cobwebs of time,was overwhelming. #MeAndMine #loveinthetimeofcorona pic.twitter.com/u3oVLjopEn