” شیئرنگ از کیئرنگ “عدنان صدیقی اداکارہ حرامانی کا ہینڈ سینیٹائزر ’چوری‘ کرتے پکڑے گئے، ویڈیو سامنے آگئی

View this post on Instagram

Adnan Siddiqui was caught stealing Hira Mani's hand sanitizer???? عدنان صدیقی حرا مانی کا ہینڈ سینیٹائزر چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے???? @hiramaniofficial @adnansid1 #AdnanSiddiqui #HiraMani #Coronavirus #coronainkarachi #coronaalert #coronamemes #coronavirusemergency #coronavirusinpakistan #handsanitizer #coronaprecautions