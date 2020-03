کوروناوائرس کے خوف سے امریکی صدرعبادت پر مجبور،بڑااعلان کردیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کوروناوائرس نے امریکی صدرکو عبادت پر مجبور کردیا۔صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو امریکا بھر میں یوم دعا منایاجائے گا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ان کیلئے اعزاز کی بات ہے کہ وہ 15مارچ کو ملک بھرمیں قومی دن برائے دعا کا اعلان کررہے ہیں۔ہم وہ ہیں جنہوں نے ایسے (مشکل)و قت میں تحفظ کیلئے ہمیشہ خدا کی طرف دیکھا“۔

It is my great honor to declare Sunday, March 15th as a National Day of Prayer. We are a Country that, throughout our history, has looked to God for protection and strength in times like these....