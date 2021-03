زندگی میں پہلی مرتبہ میں کسی چیز کے منفی آنے پر بے انتہا خوش ہوں، حسن علی کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ آگئی

لاہور(ویب ڈیسک) پی ایس ایل6 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے والے پیسر حسن علی نے بھی کورونا وائرس سے نجات حاصل کر لی۔

انہوں نے سوشل میڈیا پر کہاکہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں کسی چیز کے منفی آنے پر بے انتہا خوش ہوں، مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پی سی بی مینجمنٹ اور کھلاڑیوں کا شکرگزار ہوں۔یاد رہے کہ پی ایس ایل میں جن سات کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ان میں حسن علی کا نام سامنے نہیں آیا تھا، البتہ پیسر کے حوالے سے اطلاعات گردش میں رہیں۔

1st time in life I’m happy to be negative on anything ????#Alhumdulilah

Big shoutout to all PCB team members who supported me and all the players during these tough days love you guys ????????????????