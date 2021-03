لڑکی کی گھٹنوں پر بیٹھ کر لڑکے کو شادی کی پیشکش ، پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی بھی میدان میں اتر آئیں ،پیغام جاری کر دیا 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر دو دن سے ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں یونیورسٹی آف لاہور کی نوجوان لڑکی اپنے محبوب کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شادی کی پیشکش کر تی ہے ، ویڈیو سامنے آنے کے بعد انتظامیہ نے دونوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا تاہم اب نوجوان جوڑے کیلئے سماجی کے ساتھ سیاسی شخصیات بھی میدان میں آ رہی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز صحافی غریدہ فاروقی بھی دونوں کو محبت کا اظہار کرنے کی پاداش میں یونیورسٹی سے نکالے جانے پر سخت برہم ہوئی اور انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تاہم اب پاکستان پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی بھی دونوں کا ساتھ دینے کیلئے میدان میں اتر آئیں ہیں ۔

سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیو پر شرمیلافاروقی نے اپنے خیالا ت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’ طاقتور ، متاثر کن ، امید اور محبت سے بھرا ہوا ۔“پی پی رہنما نے لکھا کہ ’اس سے نوجوانوں کو مزید حوصلہ اور ہمت ملے گی۔‘شرمیلا فاروقی کا یہ ٹوئٹ دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ بھی نوجوان لڑکی کے اس اقدام کو دیگر شخصیات کی طرح پسند کررہی ہیں۔

Powerful! Expressive! Full of hope & love! More power to the youth! https://t.co/5X2HjkY6hQ