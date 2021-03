فون کان سے لگا رہنا چاہیے، پاکستانی کرکٹر انور علی کی شاہنواد دھانی کو ٹیسٹ سکواڈ میں جگہ بنانے پر منفرد انداز میں مبارکباد

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستانی کرکٹر انور علی نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹیسٹ سکواڈ میں جگہ بنانے پر شاہنواز دھانی کو مبارکباد دی ہے،انور علی نے شاہنواز دھانی کیلئے کہا کہ ’چھا جا لڑکے، فون کان سے لگا رہنا چاہیے۔‘

انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں سکواڈ میں جگہ بنانے والوں کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا لیکن شاہنواز دھانی کیلئے ان کے جشن منانے کے خصوصی سٹائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مبارکباد دی ۔

Congratulations For Your Selection boys best of Luck ???? Especially @ShahnawazDahani Dhani❤️ Dhani❤️Cha ja Larkay Phone Kaan say Laga rahna Chayay ???????????? #Waseem & #Arshad Go Well Boys #Teampakistan ???????? https://t.co/0c95L8edIp