لڑکی کی لڑکے کو شادی کی پیشکش ، سوشل میڈیا پر لڑکی کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر نوجوان شہریار خود میدان میں آ گیا ، پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چند روز قبل سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو نا شروع ہوئی جس میں یونیورسٹی آف لاہور سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکی حدیقہ اپنے ساتھی شہریار کو گھٹنوں پر بیٹھ کر شادی کی پیشکش کر تی ہے جنہیں بعدازاں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ۔

سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ لڑکی کو اس کے طرز عمل پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہیں بہت سارے ان کے حق میں بھی کھڑے ہیں لیکن نوجوان لڑکے شہریار نے خاموشی توڑتے ہوئے ناقدین سے اپیل کر دی ہے ۔ٹویٹر پر معروف پیج ” شوبز ‘ ‘ نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں شہریار رانا کی فیس بک سے لیا گیا سکرین شاٹ اور اس کی تصویر موجود ہے ۔

The boy #ShehryarRana who had been proposed by @HadiqaZJavaid wrote a heartouching note for all people who are criticizing them ???? pic.twitter.com/XNXq56ebA1