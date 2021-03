اہم سیاسی جماعت کے سربراہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے 

چارسدہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے جس کے بعد اے این پی نے ولی باغ چار سدہ میں تمام سرگرمیاں معطل کردی ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اے این پی کی ترجمان ثمر ہارون بلور نے بتا یا کہ اسفندر یار ولی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ،انہوں نے ولی باغ چارسدہ میں اپنے آپ کو قرنطینہ کرلیا ہے، اے این پی خیبر پختونخوا کی تمام ہونے والی میٹنگز منسوخ کردی گئی ہیں۔

ANP Chief Milli Mashar Asfandyar Wali Khan has tested positive for COVID_19. He has quarantined himself at Wali Bagh Charsadda. Please pray for his speedy recovery.