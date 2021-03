11سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل ،شہزاد رائے نے ملزم کو سزا دینے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کرنے کا مطالبہ کردیا ؟ انتہائی اہم نقطہ اٹھا دیا 

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاانوالہ کے علاقے ماموں کانجن میں 11سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے واقعے پر گلو کار اور سماجی رہنما شہزاد رائے نے اہم نقطہ اٹھا دیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں 11سالہ بچے سے زیادتی کے بعد اسے قتل کرنے والا ملز م گرفتار ہو گیا ہے ،اس شخص کو سزا دینے سے پہلے ملزم کا ذہنی توازن چیک کرنے کے لیے ماہرین کی مدد لی جانی چاہیے تاکہ اس قسم کے رویوں کی وجہ کی نشاندہی کی جا سکے ۔گلو کار نے مزید کہا کہ اس قسم کے رویوں کو جاننے سے ہمیں مستقبل میں بہت سے بچوں کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے ۔

Man arrested for alleged rape and murder of a 11-year old boy in Faisalabad. Before punishing this man we need to get mental health professionals on board to understand this behaviour. We might save children by this intervention @OfficialDPRPP