رومان رئیس نے اپنی زخمی بیٹی کی صحت سے متعلق مداحوں کو آگاہ کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر رومان رئیس نے اپنی بیٹی روہا کی طبیعت کے بارے میں بتادیا، ان کی دو سالہ بیٹی گزشتہ روز چھت سے گرنے سے زخمی ہوگئی تھی۔

اپنے ٹوئٹر پیغام میں رومان رئیس نے کہا کہ الحمداللّٰہ میری بیٹی روہا اب بہتری کی طرف آرہی ہے، آپ سب کی دعاؤں سے انشااللّٰہ جلد مکمل صحت یاب ہوجائے گی۔رومان رئیس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا، میسجز اور کمنٹس بھی دیکھے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ میں آپ لوگوں کا شکر یہ کس طرح ادا کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں اپنی اور فیملی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

Alhumdullilah Roha is recovering well, aap sub ki duaon se InshAllah jald mukamal sehatyaab hojayegi. I have seen msgs, comments, news, & articles for the well-being of my daughter and I can’t thank you all enough for that. It really means alot for me and my family. Shukriya! ???? pic.twitter.com/7UJLbNcpoO