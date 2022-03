سابق امریکی صدر باراک اوباما کورونا کا شکار ہوگئے

نیویارک (ویب ڈیسک) سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا، انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ چاہے کورونا کیسز کم ہوجائیں لیکن پھر بھی آپ ویکسین ضرور لگوائیں۔

جیو نیوز کے مطابق باراک اوباما نے ٹوئٹر پر کورونا میں مبتلاہونے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ' آج میرا کورونا ٹیسٹ مثب آیا ہے جبکہ کچھ دنوں سے میرے گلے میں خراش ہورہی تھی لیکن میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں'۔

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.