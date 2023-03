پولیس کی عمران خان کے گھر پر شیلنگ، ویڈیو سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکنوں کو پیچھے دھکیلے جانے کے بعد عمران خان کے گھر پر بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے۔

اس حوالے سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں عمران خان کے گھر میں پھیلتے ہوئے دھویں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ پولیس کی طرف سے زمان پارک میں گھر کی چھت پر بھی شیلنگ کی گئی۔ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما مسرت جمشید چیمہ کے مطابق پورے گھر میں دھواں بھر گیا ہے، لان میں آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر بھی دھواں پھیل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کچن تک دھواں بھرا ہوا ہے اور گھر میں موجود افراد میں سے کسی کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

They’re shelling Imran Khan’s house too, a leader who requested everyone to stay peaceful and patient. Democracy seems to be suspended in the country, no? #زمان_پارک_پہنچو pic.twitter.com/nBuen0MYQc