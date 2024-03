میری کتاب کا نام ہے "How to Control your wife" بس ایک ہنسی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا,سبھی مصرہوئے کہ کچھ اقتباسات ہی ہو جائیں میری کتاب کا نام ہے "How to Control your wife" بس ایک ہنسی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا,سبھی ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:74

شام ڈھلے رضوان سعید کے واقف کا رجو اس ٹاؤن ہاؤس میں رہائش پذیر تھے اکٹھے ہوسئے۔ ٹاؤن ہاؤس میں بنے سوئمنگ پول کے ایک کارنر میں جہاں ایک بڑا میز اور چند کرسیاں پہلے ہی پڑی تھیں یہ get together اور اُوپر جھلمل جھلمل کرتی چھت بھی تھی جس میں سُوراخ تھے۔ یہ دراصل ہمیں ہی ویلکم کرنے کیلئے تھا۔اس میں سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ڈش پکا کر ساتھ لائے تھے۔

سب لوگوں کی آسٹریلیا میں قیام کی مُدّت اور ڈشز جو بنا کر لائے۔

1:طاہر ۔سیمّہ (انڈیا) سوّیاں بنا کر لائی مُدتّ قیام آسٹریلیا: 6 مہینے

2:سیّد حسیب۔نمریتا(بنگلہ دیش) chocolate Cake لائے، مُدتّ قیام آسٹریلیا: 4 سال

طاہرگورنمنٹ سروس (ٹیکنیکل) پرانی کاروں کو فارغ وقت میں ٹھیک کر کے بیچ دے۔

نیز ”نمریتا“(کیئر ہاؤس) کال سینٹر سپروائزر

4بچے گوروں سے چھین کر نمریتا کو دئیے کیئر ہاؤس ہیں۔

3:ذوالفقار، نسرین (انڈیا) آئی ٹی سپورٹس جاب تکّے، نہاری بنا کر لائی

4:وشیش۔ شیوانگی مُدتّ قیام آسٹریلیا: 5 مہینے

سرچنگ آئی ٹی سپورٹ جاب

5:رضوان سعید، سنبلہ آئی ٹی سپورٹس جاب آن کنٹریکٹ،

Teaching Children from Home online

مُدتّ قیام آسٹریلیا: 5 مہینے

سوائے سیّد حسیب اینڈ فیملی کے سبھی لوگ آسٹریلیا میں نو واردہیں۔ لیکن ان کے آپس میں میل ملاپ کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کافی ہلکا پھُلکا محسوس کرتے ہیں اور نوواردوں کے نئی جگہ پر جو کسمپرسی کے دن ہوتے ہیں وہ ایک دُوسرے کو دیکھ کر ایک حوصلہ دیتے ہیں۔

کھانا بھی چل رہا تھا اور ہلکی پھلکی بات چیت بھی ساتھ ساتھ رَواں دَواں تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے بتایا کہ میں ایک رائٹر ہوں اور 4عدد کتابوں کا مصّنف ہوں تو سیّد حسیب سے یہ گولی نہ نگلی گئی۔ فوراًکہنے لگا ”میں 3 کتابیں لکھ چکا ہوں“۔ دائیں بائیں اس کے سبھی ساتھی حیران و پریشان کہ پہلے تو کبھی ایسا ذکر نہیں سنا تھا۔ مزید برآں سبھی دیکھتے تھے کہ نوکری میں بھی ٹیکنیکل کام کرتے تھے اور آکر پرانی گاڑیوں کی اُدھیر بُن میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے ہی پہل کی کہ جناب سیّد حسیب صاحب اپنی کسی کتاب کا نام تو بتائیے گا۔

کہنے لگے میری تیسری کتاب کا نام ہے "How to Control your wife" بس ایک ہنسی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔سبھی لوٹ پوٹ ہو گئے۔سبھی مُصرہوئے کہ کتاب تو آپ نے دی نہیں اُس میں سے کچھ اقتباسات ہی ہو جائیں چنانچہ سیّد حسیب نے بڑی روانی سے دو تین تیز بہدف نسخے بڑی پھرتی سے اچھال دئیے۔ محفل گُل لالہ کا منظر پیش کرنے لگی۔ سبھی حسیب صاحب کی ایٹمی آمد کے معترّف نظر آنے لگے کھانا ختم ہوا تو ہمیں ویلکم کیا جانا تو کسی کھوہ کھاتے میں جا گرا۔ اُس کی جگہ حسیب صاحب اپنے آپ کو ایک منجھا ہوا رائٹر منواکر گھر کو چلتے بنے۔ اللہ کرے زورِ زباں اور زیادہ۔۔۔

جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں) لیسکو کی رمضان المبارک میں بھی کارروائی ،24گھنٹوں میں سینکڑوں بجلی چور پکڑے گئے ،لاکھوں یونٹس کے جرمانے عائد مزید : ادب وثقافت -