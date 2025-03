  کریم اور اسلامک ریلیف کی یتیم بچوں کےلئے عطیات کی سہولت 

کراچی (پ ر) ائیڈ-ہیلنگ سروس میں سرفہرست کریم نے رمضان کے مقدس مہینے میں یتیم بچوں کی مدد کے لیے اسلامک ریلیف کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ اس مہم کے تحت، کریم صارفین اپنی ہر سواری پر 50 روپے عطیہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں 'GO Relief' کا آپشن منتخب کرنا ہوگا۔ جمع ہونے والے تمام عطیات اسلامک ریلیف کے "Be the Hope" پروگرام کا حصہ بنیں گے، جو یتیم بچوں کے لیے حفاظت، تعلیم اور خوراک فراہم کرنے کے لیے وقف ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو تعلیم سے محروم ہیں اور غزہ جیسے بحران زدہ علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ کریم پاکستان کے کنٹری جنرل مینیجر عمران سلیم نے کہا، "رمضان سخاوت اور دوسروں کی مدد کا مہینہ ہے۔ کریم ہمیشہ ایسے اقدامات میں پیش پیش رہا ہے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لائیں۔ اس شراکت داری کے ذریعے، ہم اپنے صارفین کو ایک آسان طریقہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ یتیم بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔"اسلامک ریلیف پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر آصف شیرازی نے اس اشتراک کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، "یہ شراکت اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب کارپوریٹ سیکٹر اور فلاحی ادارے مشترکہ مقصد کے تحت کام کریں تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمارا یتیم کفالت پروگرام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر عطیہ مسلسل ایک ہی بچے کی تعلیم، صحت اور نفسیاتی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو، تاکہ وہ بہتر مستقبل کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔"