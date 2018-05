معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کا ظلم ،جمائما خان تڑپ اٹھیں ،دکھی دل کے ساتھ ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی سفارتخانے کے افتتاحی موقع پر فلسطینیوں کے احتجاج کو گولیوں کا ختم کرنے پر تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما خان بھی تڑپ اٹھیں ۔

تفصیل کے مطابق اسرائیلی فوج نے امریکی سفارتخانے کے افتتاحی کے موقع پر غزہ میں احتجاج کرنے والے معصوم فلسطینیوں پر گولیاں کی برسات کر دی جس کے باعث 52 سے زائد افراد شہید جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 24سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے ۔اس پر جمائما خان نے بھی خاموشی توڑ دی اور مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یروشلم میں امریکی سفارتخانے کے افتتاح کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیل نے گولیاں برسادیں جس کے نتیجے میں 52افراد شہید جبکہ 24سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اس بدترین صورتحال پر خاموشی ایک سازش ہے ،سیاسی رہنماﺅں کو اس موضوع پر بات کرنی چاہیے ،اس اقدام کی کھل کر مذمت کی جانی چاہیے۔

Palestinians in Gaza protesting the move of the US Embassy to Jerusalem killed by Israelis today-

- 52 dead.

- 2400 injured including women & children.

Silence is complicity - Political leaders need to speak out now & condemn unreservedly.