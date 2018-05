کیو ن او برائن پاکستان باولرز کے سامنے ڈٹ گئے،آئرلینڈ کو139رنز کی برتری حاصل

ڈبلن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تاریخی ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگیا ہے جہاں آئر لینڈنے ساتویں وکٹ میں 114رنز کی شراکت داری سے مہمان ٹیم کے خلاف139رنز کی برتری حاصل کرلی ،چوتھے دن کے اختتام تک کریز پرکیون اوبرائن118اور ٹاروین کین8رنز کے ساتھ موجود ہیں۔

Ireland fight back! A historic century from @KevinOBrien113 pulls the hosts right back into the match, gaining a lead of 139 runs over Pakistan with 3 wickets in hand - the match is going to day five in Malahide!#IREvPAK scorecard ➡️ https://t.co/DtyJMHlrpi pic.twitter.com/Y0lYV4l7iN