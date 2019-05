بھارتی انتخابات کے دوران پیلی ساڑھی والی خاتون افسر کی دھوم، یہ کون ہے؟ تفصیلات سامنے آگئیں

لکھنﺅ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں لوک سبھا انتخابات اپنے انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں ، انتخابی امیدوار اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر نت نئے الزامات عائد کر رہی ہیں لیکن ایسے میں بھارتی سوشل میڈیا پر پیلی ساڑھی والی خاتون افسر کے چرچے ہیں۔ خوب سج سنور کر الیکشن ڈیوٹی کرنے والی خاتون افسر بھارت میں سوشل میڈیا سٹار بن چکی ہیں۔

بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر دیوریا سے تعلق رکھنے والی رینا دیویدا ان دنوں پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ میں خدمات سرانجام دے رہی ہیں، انہیں ریاست کے دارالحکومت لکھنﺅ میں تعینات کیا گیا ہے ۔ الیکشن ڈیوٹی کے دوران 5 مئی کو ایک صحافی نے رینا دیویدا کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی اور ہر زبان پر ایک ہی سوال آگیا کہ ’ پیلی ساڑھی والی یہ خاتون افسر کون ہے؟‘۔

ایک انٹرویو کے دوران رینا دیویدا نے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی فوٹو شوٹ کرانے اور خود کو بنا سنوار کر رکھنے کا شوق ہے۔ وہ ڈیوٹی پر خوب تیار ہو کر جاتی ہیں اور ایسے کپڑوں کا انتخاب کرتی ہیں جن سے وہ خوبصورت نظر آئیں۔ رینا کے مطابق انہیں بھوجپوری فلموں میں کام کی آفر بھی ہوچکی ہے لیکن وہ اسے مسترد کرچکی ہیں لیکن اگر انہیں بالی ووڈ سے کوئی آفر آئی تو اسے قبول کرنے میں ہچکچکاہٹ کا شکار نہیں ہوں گی۔

