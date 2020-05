کابل میں حملہ، شاہد خان آفریدی بھی خاموش نہ رہ سکے، بیان جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) افغانستان کے دارالحکومت میں گزشتہ روز دہشت گرد حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واقعات کی شدید مذمت بھی کی۔

The attack on innocent children and women in Kabul in the holy month of Ramzan is barbarianism.#Kabulattack