"ارطغرل ڈرامہ دیکھ کر لگا کہ مریم اور ارطغرل میں ایک جیسی قائدانہ صلاحیتیں ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی ایم پی اے حنا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ ارطغرل غازی اور مریم نواز میں ایک جیسی قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔

ایک ٹویٹ میں حنا پرویز بٹ نے کہا کہ وہ ان دنوں ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل دیکھ رہی ہیں۔ انہیں یہ ڈرامہ دیکھ کر احساس ہوا کہ مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز اور ارطغرل میں ایک جیسی قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔

حنا پرویز بٹ نے کہا کہ مریم نواز کا خدا کی ذات پر مضبوط بھروسہ ہے ، ان میںکبھی ہمت نہ ہارنے کا حوصلہ ہے۔ اگرچہ سب لوگ مخالف ہوجائیں لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ لیگی ایم پی اے نے مریم نواز کی ایک اور خوبی گنواتے ہوئے کہا کہ مریم صحیح اور غلط میں فرق کرنا خوب جانتی ہیں۔

I am watching Ertugrul nowadays & I see Maryam Nawaz has similar leadership qualities as him.Her Strong belief in God,her Courage to not give up,Her conviction to Stand on her principles even when everyone is against her,her ability to differentiate between Right&Wrong #Ertugrul