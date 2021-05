پاکستان کے دورہ ویسٹ انڈیز کا شیڈول طے پا گیا، کتنے میچز کھیلے جائیں گے اور دورہ کب شروع ہوگا؟ تمام تفصیلات سامنے آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کا دورہ ویسٹ انڈیز کا شیڈول طے پا گیا ہے،پاکستانی ٹیم دورے کے دوران پانچ ٹی 20 اور دو ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی)کے مطابق دورہ 21 جولائی سے شروع ہوکر 24 اگست کو ختم ہوگا۔ ٹی 20 ورلڈکپ کے پیش نظر تین ٹیسٹ میچز کو کم کرکے دو کردیا گیا ہے اور ٹی 20 میچز کی تعداد بڑھا کر پانچ کی گئی ہے۔پانچوں ٹی 20 میچز گیانا اور بارباڈوس میں کھیلیں جائیں گے جبکہ ٹیسٹ میچز جمیکا میں کھیلے جائیں گے۔دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی 20 میچ 27 جولائی کو کھیلا جائے گا۔

Wasim Khan: “In consultation with the CWI and keeping an eye on this year’s ICC Men’s T20 World Cup, we have agreed to replace one Test match with two additional T20Is”

