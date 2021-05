فلسطین پر مظالم، چین بھی میدان میں آگیا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین کی جانب سے فلسطین میں جاری تشدد پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔

چین کے سفیر برائے اقوام متحدہ ژینگ ژون نے ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ چین کو مقبوضہ فلسطین میں جاری تشدد پر شدید تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے سخت پیغام دینا چاہیے۔

انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ آج ہونے والا سلامتی کونسل کا اجلاس ایک رکن نے رکوادیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے سلامتی کونسل کا ایک اجلاس اتوار کی صبح 10 بجے ہوگا جبکہ تیسرا اجلاس پیر کو ہوگا۔

خیال رہے کہ آج امریکہ کی جانب سے مسئلہ فلسطین پر بلایا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس رکوادیا تھا۔اسرائیل کی جانب سے چار روز سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد119 ہوگئی ہے۔

China is deeply concerned about escalation of tensions in the Occupied Palestinian Territory. #UNSC should act now and send a strong message. Regret a Friday meeting was blocked by one member. An open meeting is scheduled for 10am Sunday, the third one since Monday.