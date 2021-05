تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں مزید اضافہ کردیا گیا، اب سکول کب تک بند رہینگے؟ مراد راس نے اعلان کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) محکمہ تعلیم پنجاب نے سکولوں میں چھٹیاں 16 سے 23مئی تک بڑھانے کا اعلان حکم دیا ہے۔

وزارت تعلیم کے مراسلہ کے مطابق نیشنل کمانڈ ایند آپریشن سینٹر (این سی او سی) احکامات کے تحت تعلیمی ادارے اب 17 تا 23مئی بند رہیں گے۔اطلاق سرکاری، نجی تعلیمی ادارے، مدارس، ووکیشنل اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ پر بھی ہوگا۔چھٹیوں کے حوالے سے 18 مئی کو اہم اجلاس ہوگا۔جس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مزید چھٹیوں یا سکول کھولنے کا حوالے سے فیصلہ ہوگا۔

واضح رہے کہ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں 24گھنٹے کے دوران کرونا سے 48افراد انتقال کرگئے جس کے بعد کرونا سے مجموعی اموات 19ہزار 384 ہوگئی۔

