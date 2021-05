وزیراعظم نے فاروق قیصر کے انتقال پر پیغام جاری کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان انکل سرگم کے کردار کے خالق فاروق قیصر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ فاروق قیصر کی وفات کا سن کر بہت دکھ ہوا،وہ صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ سماجی انصاف کے لیے ہر وقت اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ان کے اہلخانہ کے لیے دعا گو ہوں۔

Saddened to learn of Farooq Qaiser's death. He was not just a performer but would constantly raise awareness about social injustices and issues. My condolences and prayers go to his family.