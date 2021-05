سلمان خان کی فلم "رادھے" کی پہلے دن کی کمائی کا تخمینہ سامنے آگیا، جان کر یقین نہ آئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) فلمی نقاد کمال آر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان خان کی فلم "رادھے" کی پہلے دن کی کمائی کا تخمینہ 105 کروڑ روپے ہے۔

اداکار سلمان خان کی جانب سے اپنی فلم کی کامیابی کے بارے میں ایک ٹویٹ کرکے مداحوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی فلم "رادھے" کو پہلے دن 42 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے جس پر وہ اپنے مداحوں کے شکر گزار ہیں۔

کمال آر خان نے سلمان خان کی ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلمان خان کی فلم نے پہلے دن 105 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کی ویک اینڈ کی کمائی 350 کروڑ اور لائف ٹائم کمائی 750 کروڑ روپے تک ہوسکتی ہے۔

کمال آر خان کے مطابق سلمان خان کی فلم او ٹی ٹی پلیٹ فارم زی فائیو پر ریلیز کی گئی ہے جس کی ماہانہ سبسکرپشن فیس 250 روپے ہے۔ اس حساب سے اگر پہلے دن 42 لاکھ سبسکرائبرز نے فلم دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلم "رادھے" کی کمائی 105 کروڑ روپے ہے۔

کمال آر خان نے سلمان خان کی فلم کی کمائی کا تخمینہ پیش کرتے ہوئے انڈیا کے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو بھی ٹیگ کیا اور کہا کہ حکام کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ٹٰیکس بھی وصول کیا جاسکے۔

Here is the proof that @BeingSalmanKhan has confirmed day1 business of #Radhe ₹105Cr (4200000*250) Means weekend business ₹350Cr and lifetime ₹750Cr! @IncomeTaxIndia should also know about it. ???? https://t.co/1spJipB5Fe