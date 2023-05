" اعظم سواتی دراصل چیف جسٹس کی بیگم کا کوڈ نام ہے‘‘ ایسا دعویٰ سامنے آگیا کہ ہنسی نہ رکے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان کی نیب کی تحویل میں ہونے کے دوران پارٹی رہنما مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ آڈیو لیک ہوگئی تھی جس میں وہ عدالت کا ماحول جاننے کے لیے بے تاب تھے اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ اعظم سواتی سے بات کریں ، سپریم کورٹ جانا چاہیے ، اب دعویٰ سامنے آیا ہے کہ دراصل وہ پارٹی رہنما اعظم سواتی کا ذکر نہیں کررہے تھے بلکہ اعظم سواتی چیف جسٹس آف پاکستان کی بیگم کا کوڈ نام تھا۔

شاکر عالم نامی سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ ’’صحافی راجہ عاطف کے مطابق عمران خان کی لیک آڈیو میں اعظم سواتی دراصل چیف جسٹس بندیال کی اہلیہ کا کوڈ نام تھا، اگر سچ ہے تو یہ انتہائی مزاحیہ ہے‘۔

According to Journalist Raja Atif the Azam Swati mention in the leaked audio of Imran khan is actually the code name of CJP bandials wife. Hilarious if true! ????