بنگلا دیشی ائیرفورس پائلٹ کو فلم ’ٹاپ گن‘ کا سین دہرانا واقعی بہت مہنگا پڑگیا

ڈھاکا (ویب ڈیسک) بنگلا دیشی ائیرفورس پائلٹ کو فلم ’ٹاپ گن‘ کا سین دہرانا مہنگا پڑگیا۔

جیو نیوز کے مطابق بنگلا دیشی ائیر فورس کے پائلٹوں کا ایڈونچر اس وقت حادثے میں بدل گیا جب انہوں نے اپنے روسی ساختہ یاک 130 طیارے کو ہوا میں قلابازیاں دینے کی کوشش کی۔

حادثے کی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کم بلندی پر قلابازیاں کھاتا ہوا طیارہ رن وے سے ٹکرا کر فضا میں بلند ہوا۔ ایڈونچر ناکام ہونے کا احساس ہوتے ہی دونوں پائلٹوں نے طیارے سے باہر چھلانگ لگا دی، بدقسمتی سے ایک پائلٹ جان کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوگیا۔

#Bangladesh Air Force pilot aerial stunts went horribly awry as they flew their Yakovlev Yak-130 over Chattogram, 1 dead 1 remains critical. #Fighterjet #BAF #Planecrash pic.twitter.com/CSH7CRBfqa