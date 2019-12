متحدہ عرب امارات نے سینکڑوں غیر ملکیوں کو مستقل رہائش دیدی ، نئی تاریخ رقم

دبئی (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات کے امیر شیخ محمد بن راشد المخدوم نے 2 ہزار 500 غیر ملکیوں کو یو اے ای میں مستقل رہائش دے دی۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر شیخ محمد بن راشد المخدوم کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں کام کرنے والے 2 ہزار 500 غیر ملکیوں کو مستقل رہائشی پرمٹ دیا جائے گا۔

The UAE Government granted the Permanent Golden Residency to a number of scientists and specialists in line with its position as an incubator for talents and skills. #uaegov pic.twitter.com/RbvhkQ30p6