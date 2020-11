بختاور بھٹو زرداری کی منگنی طے ہو گئی 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو شہید کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو کی منگی طے پا گئی ہے اور دعوت نامے بھی تقسیم کر دیئے گئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر روائرل ہو رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق بختاور بھٹو کی منگنی 27 نومبر کو محمود یونس چوہدری کے ساتھ طے پائی ہے ، تقریب بلاول ہاﺅس کراچی میں ہو گی جس کے دعوت نامے متوقع مہمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے ہیں لیکن تقریب میں شرکت کرنے والوں کیلئے کورونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہو گا اور تمام کورونا ایس او پیز کا خیال بھی رکھا جائے گا ۔

بختاور بھٹوزرداری کی منگی کے کارڈ پر بینظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کی جوانی کی تصویر لگائی گئی ہے جو کہ اس وقت عوامی توجہ کا مرکز بھی بنی ہوئی ہے ۔

