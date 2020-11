بختاور کی منگنی کے بعد شادی کی تاریخ بھی سامنے آ گئی 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )کچھ دیر قبل آصف علی زرداری اور شہید بینظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کی منگنی طے ہونے کی خبرنے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی جس کے بعد ہر طرف سے مبارک بادیں موصول ہو رہی ہیں تاہم اب ایک اور خبر یہ ہے کہ ان کی شادی کی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق بختاور کی منگنی 27 نومبر کو محمود یونس چوہدری کے ساتھ ہونے جارہی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تاہم اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر چٹ منگنی اور پھر پٹ بیاہ والا فارمولا لگنے جارہاہے ، بختاور منگنی کے دو ماہ 30 جنوری 2021 کو پیا گھر سدھار جائیں گی ۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ساتھ شادی کے کارڈ کی تصویر جاری کی ہے جس میں یہ واضح دکھائی دے رہاہے کہ شادی کی تقریب 30 جنوری 2021 کو بلاول ہاﺅس کراچی میں ہو گی ۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے منگنی کے کارڈ میں بینظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کی ماضی کی تصویر لگائی گئی ہے جس میں ہنستے اور مسکراتے دکھائی دے رہے ہیں ۔

MashaAllah,so happy for our dearest @BakhtawarBZ ????

Warmest congratulations &love!

Allah Almighty may bless your marriage,enrich your life & deepen your love throughout the years, wish you a very happy & successful life,Aameen ????

Congrats! @AAliZardari @BBhuttoZardari @AseefaBZ pic.twitter.com/tbHG1osTk6