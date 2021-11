قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر وہاب ریاض کب ریٹائرمنٹ لیں گے؟ اہم اعلان سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر وہاب ریاض نے کہا ہے کہ وہ 2023 میں ہونے والے ورلڈکپ تک پاکستان کی نمائندگی کرناچاہتے ہیں۔

جیو نیوز سے وابستہ صحافی عرفہ فیروز کے مطابق وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ وہ اپنی فٹنس پر کام کررہے ہیں۔بھارت میں منعقد ہونے والے 2023 کے کرکٹ ورلڈکپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔

