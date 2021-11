سکالر ڈاکٹر نجم الثاقب نے رورل ڈیویلپمنٹ میں پی ایچ ڈی مکمل کرلی سکالر ڈاکٹر نجم الثاقب نے رورل ڈیویلپمنٹ میں پی ایچ ڈی مکمل کرلی

پشاور(سٹی رپورٹر) انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ سٹڈیز (آئی ڈی ایس) کے سکالر ڈاکٹر نجم الثاقب نے ڈین فیکلٹی آف رورل سوشل سائنسز و ڈائریکٹر آئی ڈی ایس پروفیسر ڈاکٹر حمایت اللّٰہ خان مروت کے زیرنگرانی رورل ڈیویلپمنٹ میں پی ایچ ڈی مکمل کرلی۔ ان کے پی ایچ ڈی مقالے کا عنوان ''خیبرپختونخواہ کے دیہی علاقوں کے پائیدار ذریعہ معاش کے حصول میں زراعت پر مبنی جنگلات سے متعلق سرگرمیوں کا کردار'' تھا. Role of Agro-forestry Practices and Sustainable Rural Livelihoods in Khyber Pakhtunkhwa ''.ان کے مقالے کی توثیق ترکی اور ملائیشیا کے معروف پروفیسرز نے کی۔ آئی ڈی ایس کے ڈاکٹر ملک محمد شفیع اور شعبہ ایپلائیڈ اکنامکس کے ڈاکٹر غفارعلی ان کے انٹرنل ممتحنین تھے۔ انہوں نے دفاعی سیمینار میں شرکاء کی طرف سے کئے گئے سوالات کے جوابات دیکر کامیابی سے اپنے تحقیقی مقالے کا دفاع کیا. اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفراللہ مروت، ڈاکٹر عنایت اللہ جان، ڈاکٹر نوشاد خان، ڈاکٹر شہزاد خان، ڈاکٹر محفوظ خان، ڈاکٹر فدامحمدخان اور دیگر نے شرکت کی۔