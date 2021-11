برٹنی اسپیئرز 13 سال بعد والد کے قانونی کنٹرول سے آزاد ہوگئیں

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکا کی مشہور گلوکارہ برٹنی اسپیئرز کو بلآخر 13 سال بعد اپنے والد اور بہن کے قانونی کنٹرول سے آزادی مل گئی ہے۔

لاس اینجلس کی ایک مقامی عدالت نے جمعہ کو برٹنی اسپیئرز پر والد اور بہن کے قانونی کنٹرول کے خلاف دائر گلوکارہ کی درخواست پر سماعت میں کنزرویٹرشپ ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

2008ء میں برٹنی اسپیئرز کے شدید ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد سے عدالتی حکم پر ان کی نجی زندگی اور مالی امور سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار ان کے والد جیمی اسپیئرز کو سونپا گیا تھا اور ان کی جائیداد کی ذمہ داری ان کی بہن کے سپرد کی گئی تھی۔ برٹنی نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔

Good God I love my fans so much it’s crazy ????❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ????????☀️???????? ???? #FreedBritney

????: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L