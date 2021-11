پاکستان میں چینی سفیر نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کیلئے پیغام جاری کر دیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے کہا ہے کہ ٹی 20 ورلڈکپ کے پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ناقابل یقین حد تک اچھی کرکٹ کھیلی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بہت احترام کرتا ہوں اور بہت خوشی کا بھی احساس ہے، گزشتہ دو ہفتوں کے دوران گرین شرٹس خود اعتمادی کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ٹیم پاکستان کے لیے اتنا احترام، اور گزشتہ دو ہفتوں میں جو خوشی اور اعتماد لایا گیا ہے۔ آپ سب نے پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل یقین حد تک اچھا کھیلا ہے۔انہوں نے کہا کہ میگا ایونٹ میں پاکستان نے ناقابل یقین حد تک اچھی کرکٹ کھیلی۔ مستقبل میں آپ کے میچ دیکھنے کا منتظر ہوں۔

So much respect for Team Pakistan, and the happiness and confidence brought in the past two weeks. You all have played incredibly well throughout the tournament. Better luck and looking forward to watching your match in the future. @TheRealPCB pic.twitter.com/yvWPSsTOwx