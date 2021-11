ایران میں 6.3 شدت کا زلزلہ ، جھٹکے سعودی عرب، امارات میں بھی محسوس کیے گئے

تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن)پڑوسی ملک ایران کے شہر بندر عباس میں شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اثرات متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی پہنچے۔ ایران میں زلزلے کے باعث ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔

Wow. Lorries shaking on side of road, dust emanating from trembling hills and mountains as magnitude 6.3 Earthquake hit South #Iran : pic.twitter.com/5xN0Nrfymh

یورپین میڈیٹرینن سیسی مولوجیکل سنٹر کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی اور ابتدائی طور پر اس کی شدت 6.0 تھی جو بعد میں بڑھ کر 6.3 ہوگئی۔ زلزلے کا مرکز بندر عباس سے 60 کلومیٹر دور تھا۔ جرمن ریسرچ سنٹر فار جیو سائنسز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1، فرانسیسی ادارے کے مطابق 5.9 ریکارڈ کی گئی ۔

خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق ایرانی صوبے ہرمزگان میں دو بارزلزلہ آیا ہے ، پہلے زلزلے کی شدت 6.3 جب کہ دوسرے کی 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے بندر عباس کے علاوہ دیگر جنوبی شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔

❗BREAKING: A powerful earthquake of an estimated magnitude between 6.1 and 6.5 occurred in Bandar Abbas, in southern Iran. The earthquake was also felt in the UAE

Ongoing evacuations of some buildings in Dubai ????????????????

- AP News pic.twitter.com/dj2ACYxJ2P