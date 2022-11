ٹی 20 ورلڈ کپ فائنل کے بعد بابر سے صحافی کا آئی پی ایل سے متعلق سوال ،ٹیم منیجرکی مداخلت

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ روز آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں کھیلے گئے ٹی 20ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے آئی پی ایل سے متعلق سوال کر دیا ہے جس پر ٹیم منیجر نے مداخلت کی اور صحافی کو جواب دیا ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک صحافی بابر اعظم سے سوال کرتا ہےکہ لوگ کھلاڑیوں کے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل ) میں کھیلنے کے فوائد پر بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو آئی پی ایل میں کھیلنے کو موقع ملے تو اس سے آپ کو اور ٹیم کو فائدہ حاصل ہو گا؟ جس پر بابر اعظم نے سوال کا جواب نہ دیا بلکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا منیجر نے مداخلت کی اور جواب دیا کہ ابھی ہم فی الحال ورلڈکپ سے متعلق سوال جواب کر رہے ہیں، آئی پی ایل سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔

In the #T20WorldCupFinal pre match press conference, Babar Azam was asked about what it’s like to not play the IPL.

He completely ignored the question. pic.twitter.com/4RhE6dlJFg