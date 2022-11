ٹی 20ورلڈکپ کا  فائنل  ہارنے کے بعد شاہین آفریدی کا بیان آ گیا 

میلبرن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کا ٹی 20ورلڈکپ فائنل ہارنے کے بعد بیان آ گیا ہے ، فائنل میچ میں پھر سے انجرڈ ہونے والے پاکستان کے تیز گیند باز شاہین کا کہنا تھا کہ "اس ملک کیلئے ہمارا سب کچھ حاضرہے"۔

تفصیلات کے مطابق ورلڈکپ سے قبل انجرڈ ہونے والے پاکستان کے تیز گیند باز شاہین شاہ آفریدی ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف پھر سے انجرڈ ہو گئے تھے جس کے باعث وہ اپنے 2 آخری اہم اوور نہ کرا سکے، جس کے باعث انگلینڈ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، پاکستان کے ہارنے کے بعد سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ "اس ملک کیلئے ہمارا سب کچھ حاضر ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے اس ٹیم کا حصہ بننے پر فخر ہے ، ہم نے اپنا بہترین دیا اور انشاللہ ہماری محنت جاری رہے گی"۔

Is Mulk k liye hamara Sab kuch haazir hai. Absolutely proud to be a small part of this great team. We gave it all and, In sha Allah, the hard work will continue. #PakistanZindabad pic.twitter.com/T5l8zaCAvG