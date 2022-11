عمران خان کے زخموں کی ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئر مین اور سابق وزیراعظم عمران خان کو لگنے والی گولیاں کے زخموں کی فوٹیج پہلی بار منظر عام پر آگئی۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے عمران خان کو دائیں ٹانگ پر گولیوں کے تین زخم آئے، دائیں ٹانگ کی ران پر دو زخم جبکہ گھٹنے کے پاس ایک زخم آیا۔ زخم بدستور گہرے ہیں مند مل نہیں ہوئے۔شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا، ڈاکٹرز نے زخموں کا معائنہ کرنے کے بعد نئی بینڈیج بھی کر دی۔ ڈاکٹرز کی جانب سے زخموں کا طبی معائنہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو عمران خان کے زخم کی صفائی کے دوران بنائی گئی۔

Khan Sahib your wound has turned septic because of plasters and unnecessary bandages. You have to keep it open in clean environment.

Prayers for your recovery but there was no need for this video. We believed in you and we prayed for you. pic.twitter.com/TUHyFM0VHr