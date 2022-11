فائنل میں جیت پر شیمپین جشن کے دوران عادل رشید اور معین علی ٹیم سے علیحدہ ہوگئے

میلبرن(ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے فائنل میں پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی فتح پر انگلش کھلاڑی ٹرافی کے ہمراہ شراب کے ساتھ جشن منانے لگے تو مسلمان کھلاڑی معین علی اور عادل رشید باقی کھلاڑیوں سے علیحدہ ہو گئے۔

سوشل میڈیا پر انگلش کھلاڑیوں کے جشن کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں تمام کھلاڑیوں کو شیمپین جشن مناتے دیکھا جاسکتا ہے۔تاہم اس جشن سے قبل انگلش ٹیم کے کپتان جوز بٹلر نے معین علی اور عادل رشید کو اشارہ کیا جس کے بعد دونوں کرکٹر اس جشن سے علیحدہ ہوگئے۔

Respect for religious diversity is an essential element of any peaceful society.

Here England captain Jos Buttler asked Adil Rashid and Moeen Ali to leave before they celebrated with champagne. Respect.#ENGvsPAK #T20WorldCup22 #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/Tu9pvqKZba