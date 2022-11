خاتون مسافر کا جہاز میں ہنگامہ، فلائٹ اٹینڈنٹ کو ہسپتال منتقل کرنا پڑ گیا، ویڈیو سامنے آگئی

شکاگو (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر سان فرانسسکو سے شکاگو جانے والی پرواز میں مسافر کے ساتھ جھگڑے کے بعد یونائیٹڈ ایئر لائنز کے فلائٹ اٹینڈنٹ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ فوکس 32 شکاگو کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ کے غصے سے بھری خاتون مسافر کے ساتھ آمنے سامنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹوئٹر پر بھی سامنے آئی ہے۔ اس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ خاتون ایک بچے کو پکڑے ہوئے چیخ رہی ہے ۔ ویڈیو کے ساتھ کی گئی ٹویٹ کے مطابق یہ واقعہ شکاگو کے او ہیئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرواز کے اترنے کے بعد پیش آیا۔

نیویارک پوسٹ کے مطابق شکاگو پولیس نے کہا کہ انہیں فلائٹ 476 پر پیش آنے والے واقعے کے لیے بلایا گیا تھا۔ یونائیٹڈ ایئرلائنز نے ایک بیان میں کہا کہ سان فرانسسکو سے شکاگو جانے والی پرواز میں خلل ڈالنے والی خاتون مسافر کو اتوار کو لینڈنگ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہٹا دیا، اور فلائٹ اٹینڈنٹ کے عملے کے ایک رکن کو تشخیص کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔

Flight attendant assaulted on @united flight 476 that just landed in Chicago at @fly2ohare. pic.twitter.com/4ksmKl5PAC