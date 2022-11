مروجہ مذہبی عقائد سے بغاوت اور مصدقہ فکر و بیاں سے انحراف کا راستہ مروجہ مذہبی عقائد سے بغاوت اور مصدقہ فکر و بیاں سے انحراف کا راستہ

تحریر: ظفر سپل

قسط:33

اب ڈیوڈ ہیوم(David Hume) آیا!

اب ڈیوڈ ہیوم آیا اور اس نے جان لاک اور جارج برکلے (Berkeley) کی تجربیت پسندی کو ایک مکمل فلسفے کی شکل دے دی۔ اسے اس لحاظ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس نے مروجہ مذہبی عقائد سے بغاوت کی اور مصدقہ فکر و بیاں سے انحراف کا راستہ اپنایا۔

26 اپریل1711ءکو اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈن برا(Edin burgh) میں پیدا ہونے والا ہیوم مضبوط خاندانی پس منظر کا حامل تھا۔ اس کا والد سماجی مرتبہ کے حامل خاندان”ارل آف ہوم“(Earl of Home) سے تعلق رکھتا تھا،(بعد میں ہوم کو ہیوم سے بدل دیا گیا) اور اس کی ماں سر ڈیوڈ فاکنر(Sir David Falconer) کی بیٹی تھی، جو کالج آف جسٹس(College of Justice) کا صدر رہا تھا۔

خیر، یہ اٹھارویں صدی کے آغاز کا اسکاٹ لینڈ تھا، جہاں امراءدولت کی نمودونمائش کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ خود ہیوم کا خاندان ایک ایسی حویلی میں برسوں سے رہائش قیام پذیر تھا، جس کا رنگ ور روغن مدہم پڑ چکا تھا۔ فرنیچر بس واجبی سا تھا۔ شاہ بلوط کی لکڑی سے بنی ہوئی چند کرسیاں، میز اور دیواروں سے لگے پرانے پلنگ، کھڑکیوں کے شیشے کئی جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے اور فرشوں کے قالین بوسیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ گائیں اور مرغیاں بھی پال رکھی تھیں۔ خاتون خانہ پرانا خاکستری اونی چوغہ پہنے سارا دن نوکروں کے پیچھے لگی رہتی، تاکہ وہ گھر کی صفائی میں کوتاہی نہ کریں۔

ہیوم نے ایڈبنرا کے سکول سے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ وہ ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا، مگر کافی کم عمر میں ہی وہ ادب کے عشق میں گرفتار ہوگیا اور کتنی ہی کلاسیک کتابوں کا مطالعہ کر ڈالا۔ اس کے گھر والوں کا خیال تھا کہ اسے قانون کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے خود بھی کوشش کی، مگر جلد ہی اسے اس بات کا یقین ہوگیا اور سوائے فلسفے کے وہ کسی اور میدان میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے گا۔ سو، اس نے قانون کی تعلیم کو خیر باد کہا، اور اپنی تمام تر توانائی فلسفے کی تعلیم پر صرف کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اچانک وہ بیمار پڑ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے، جس سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے اور نئی سرگرمی اس کی صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ سو، اس نے کاروبار میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، مگر یہاںبھی اسے کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی۔

کاروبار میں ناکامی کے بعد اس نے سوچا کہ اسے دوبارہ اپنے تعلیمی معاملات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اسکاٹ لینڈ کو چھوڑا اور 3سال کے لیے فرانس آگیا۔ یہی وہ مہ و سال ہیں، جب اس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب”انسانی فطرت پر مقالہ“(The Treatise of Human Nature) کا تانا بانا بنا۔ وہ1737ءمیں لندن آیا اور اس کتاب کی اشاعت کے بارے میں مختلف پبلشر حضرات سے رابطے کرتا رہا، مگر اسے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل کوئی بھی ناشر اس کی کتاب چھاپنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہرحال مشکل آسان ہوئی اور ایک پبلشر اس کی کتاب چھاپنے پر تیار ہوگیا۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن1738ءمیں مارکیٹ میں آیا۔ ایک بار پھر اسے اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کوئی بھی اس کی کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی اس کی کتاب کو کوئی اہمیت نہ دی، جن کے خیالات کو اس نے نشانہ بنایا تھا۔ ہیوم کی مایوسی کو اس کے اس فقرے سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے:

”یہ کتاب پریس کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوئی تھی۔“

خیر، ہیوم نے اپنی مایوسی کو اپنی ادبی سرگرمیوں کی راہ میں مائل نہیں ہونے دیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کتاب کی ناکامی کی وجہ اس کا نفس مضمون تھا، جو کافی حد تک تدریسی قسم کا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے عمومی دلچسپی کے پسندیدہ موضوعات پر لکھنا چاہیے۔ اب اس نے ایسے مضامین کا سلسلہ شروع کیا، جن کا تعلق اخلاقیات، سیاسیات اور عمومی دلچسپی کے مضامین سے تھا۔ جیسا کہ” آرٹ اور سائنس کی ترقی و عروج“(Rise Progress of Arts & Scieneg) انسانی فطرت کی عظمت(The dignity of human Nature) پریس کی آزادی(Liberty of press) وغیرہ وغیرہ۔ ان مضامین کا پہلا مجموعہ1742ءمیں چھپا۔”انسانی فطرت پر مقالہ“ کے برعکس ہیوم کے مضامین کے مجموعے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا گیا۔ پہلی دفعہ ہیوم ایک دانش ور کے طور پر اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوا۔

1945ءمیں اسے اپنے سے زیادہ سماجی مرتبہ کے حامل مارقیس(Marquis) خاندان کی طرف سے لندن آنے کی دعوت ملی۔ یہ لوگ ان کے دوست اور رشتہ دار اس بات کے مشتاق تھے کہ ہیوم انہیں پڑھائے۔ ساتھ ہی اچھے معاوضے کی پیش کش بھی کی گئی تھی۔ سو، ہیوم نے لندن میں مارقیس خاندان کے ساتھ ان کے گھر میں ایک سال قیام کیا۔ مگر ہیوم کے نزدیک یہ بھی ایک ناکام تجربہ تھا۔(جاری ہے )

نوٹ :یہ کتاب ” بک ہوم “ نے شائع کی ہے ، جملہ حقوق محفوظ ہیں (ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں )۔