'ایشوریہ رائے سے شادی کر کے نیک پرہیزگار بچوں کی امیدکرنا ٹھیک نہیں، عبد الرزاق کا متازعہ بیان

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر عبدالرزاق بالی ووڈ اداکارہ ایشوریا رائے کے حوالے سے متنازعہ بیان کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی زد میں آگئے۔

2009 کی ٹی20 ورلڈکپ فاتح ٹیم کے اراکین کے ساتھ تقریب میں بات چیت کرتے ہوئے عبدالرزاق نے کہا کہ ہمیں 2009 میں معلوم تھا کہ یونس خان کی نیت صاف ہے، جس نے ہمیں بھروسہ دیا۔عبدالرزاق نے کہا کہ اسوقت ہماری پالیسی ہی نہیں کہ ہم کھلاڑیوں کو بنائیں انہیں سیکھائیں، انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری سوچ ایشوریا رائے سے شادی کرکے اور اُس سے نیک پرہیزگار بچہ ہو تو یہ کبھی نہیں ہوسکتا۔عبد الرزاق کے منہ سے یہ بات سن کر ان کے ساتھ بیٹھے شاہد آفریدی بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگے ۔

عبدالرزاق کے متنازعہ بیان پر سوشل میڈیا صارفین نے سابق کرکٹر پر سخت تنقید کرتے ہوئے شرمناک بیان قرار دیدیا ہے۔کچھ سوشل میڈیا صارفین نے عبدالرزاق کی سوچ کو پنڈو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستانی خواتین پر رحم آتا ہے جو ایسے معاشرے میں رہتی ہیں۔بعض سوشل میڈیا صارفین نے پاکستانی کرکٹرز کے کم تعلیم یافتہ ہونے پر بھی افسوس کا اظہار کیا، ان کا کہنا تھا کہ تعلیم و شعور کی کمی کی وجہ سے پاکستانی کرکٹرز کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ کب کس کے بارے میں کیا بات کررہے ہیں۔

Shameful example given by Abdul Razzaq. #AbdulRazzaq #CWC23 pic.twitter.com/AOboOVHoQU