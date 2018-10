ہم عالمی ’’لڑائی‘‘ میں گھاس بن گئے؟ ہم عالمی ’’لڑائی‘‘ میں گھاس بن گئے؟

یہ بڑی حقیقت ہے کہ ہم جس پیشہ صحافت سے منسلک ہیں، یہ بہت ہی مقدس اورانتہائی مشکل ہے، قدم قدم پر مصائب و آلام سے واسطہ پڑتا ہے تومنفعت بھی قدم ڈگمگانے پر مجبور کرتی ہے، اس سے بچنے والے کے لئے معاشی طور پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جان کا خطرہ الگ ہوتا ہے، ہمارے کئی نوجوان موت کو بوسہ دے چکے ہوئے ہیں اور چند زندگی و موت کی دھمکیوں میں بھی گزارا کررہے ہیں، ہم نے بھی بہت مشکل وقت گزارا، معاشی و اقتصادی بدحالی کا شکار رہے، ٹریڈ یونین کی وجہ سے برطرفیاں، پولیس کی لاٹھیاں اور جیل یا ترا بھی ہوئی، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ صحافتی اہلیت کے مطابق سودا کاری سے محروم رہے کہ کوئی آجر سرگرم ٹریڈ یونینسٹ کو جلد قبول ہی نہیں کرتا، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، آج تو بات کرنا ہے کہ صحافی جو بھی ہے وہ ذہنی طور پر حزب اختلاف (حزب مخالف نہیں) جیسے خیالات کاحامل ہوتا ہے اور خصوصی طور پر اختیارات والے حضرات سے اس کی نہیں بنتی، اسی حوالے سے ہی حکومتی کارکردگی پر بھی نظر رہتی ہے اور کمزوریوں کو اُجاگر کیا جاتا ہے جہاں تک صحافی کی اہلیت و کارکردگی کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسے پیشہ سے منسلک ہے کہ شاید اسی کے حوالے سے کہا گیا تھا(Jack of all Trades But Master of None)یعنی صحافی کو ہر معاملے کی سمجھ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی امر کا ماہرنہ بھی ہو، سو ہم بھی ایسے ہی حضرات میں سے ہیں لیکن تجربہ ایک الگ چیز ہے اور ہم نے تو اس پیشہ میں بہت زیادہ دلچسپی بھی لی اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کی۔ سینئر حضرات سے راہنمائی بھی لی، ہم نے طویل عرصہ رپورٹنگ کی ہے، ہر بیٹ سے منسلک رہے لیکن زیادہ عرصہ پولٹیکل اور پارلیمانی رپورٹنگ کی، پارلیمانی رپورٹنگ ہی کی بدولت ہر سال صوبائی اور وفاقی میزانیوں سے واسطہ رہا، ایک دور میں بجٹ پر عام بحث اور کٹوتی کی تحریکوں پر بہت اچھی بحث ہوتی تھی اور اکثر اراکین تیار ہو کر آتے تھے، چنانچہ ان سے مستفید بھی ہوئے اور اسی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اقتصادی اور معاشی شعبے کی بھی اونچ نیچ سے کچھ واقفیت ہے۔

اپنی اسی واقفیت اور تجربے کی روشنی میں ہمیں پریشانی لاحق رہی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تازہ ترین دکھ یہ ہے کہ خزانہ خالی اور روپے کی قدر بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کا تمام تر بوجھ عام آدمی پر پڑا ہے اور اشیاء ضروری سے اشیاء خوردنی اپنی بساط سے بھی زیادہ مہنگی ہوگئی ہیں اور عوام پریشان ہیں۔اس سلسلے میں میڈیا ہی کی بدولت ملک کی صورت حال سامنے آتی رہتی ہے، ہماری تازہ ترین پریشانی یہ ہے کہ حکومت کو مجبوراً آئی، ایم، ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لئے رجوع کرنا پڑا ہے اور ادھر سے جو پہلا ہی تاثر آیا وہ خطر ناک اور دورس نتائج کا حامل ہے، عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے پاکستان سے سابقہ قرضوں کی کیفیت طلب کرلی گئی ہے کہ کتنے واجب الادا ہیں، کتنے کہاں سے لئے ہیں، ہماری آئی، ایم، ایف سے درخواست کے ساتھ ہی امریکی رد عمل سامنے آگیا ہے کہ پاکستان نے چین سے جو قرضے لئے یہ بحران انہی کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے ماہرین کے مطابق یہ بھی الزام ہے، سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ درست نہیں چین کے قرضوں کی واپسی تو 2022ء سے شروع ہوگی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدائت کی کہ ملک پر واجب قرضوں کی پوری تفصیل سے آگاہ کیا جائے کہ ’’کب اور کہاں سے کس مقصد کے لئے‘‘ حاصل کئے اور کیسے استعمال ہوئے، اسی ضمن میں دفتر خارجہ اور خود چین کی طرف سے بھی اس تاثر کی تردید کی گئی ہے کہ چین کے قرضوں کی وجہ سے کساد بازاری ہوئی ہے۔بہرحال جو بھی ہے، ہم آئی، ایم، ایف کے پاس جانے کے باوجود گومگو اورمشکل سے دوچار ہیں کہ ڈالر اوپر چڑھ گیا اور سٹاک ایکسچینج قریباً بیٹھ گئی ہے اور اربوں روپے کا نقصان ہوچکا، مزید بڑھا تو سرمایہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔

اب اگر ایک عامی کی حیثیت سے بھی غور کریں تو ہم اور ہمارا ملک اس وقت عالمی اقتصادی جنگ کا ایک ایسا مہرہ بن گیا ہے جسے ہر طرف سے نقصان ہی کا سامنا ہے، اگر آئی، ایم، ایف سے نوارب ڈالر کا ’’بیل آؤٹ‘‘ پیکج مل بھی جائے تو چند ماہ ہی کا مسئلہ حل ہوگا کہ 8ارب ڈالر تو قرضوں پر واجب سود کی قسط کے طور پر چلے جائیں گے، یوں یہ سود درسود کا مسئلہ ہے جو پہلے حل ہوا نہ اب ہوگا کہ سود خور پٹھان کی طرح عالمی اداروں کو بھی اپنے قرضے پر سود کی قسط کی فکر ہوتی ہے، اصل زر تو کہیں زیادہ ہو کر محفوظ رہتا ہے اور بالکل سود خور کی طرح یہ عالمی مالیاتی ادارے بھی کسی مقروض ملک کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے سود کی ادائیگی کو بہتر جانتے ہوئے مزید قرض دے کر واپس لے جاتے ہیں، یہ چکر ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور کبھی اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔

تھوڑا سا غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ خطے میں جغرافیائی اور تزویراتی حوالے سے ہمارے ملک کی جو حیثیت ہے، اسی نے اسے اب فٹ بال بنا کر رکھ دیا ہے کہ ہر کوئی اپنے فائدے کے لئے پاکستان کواستعمال کرنے کا خواہش مند ہے لیکن پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور خود کفیل ملک بنتے نہیں دیکھ سکتا۔

کسی شک کے بغیر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان سے اب تک ہم امریکہ دوستی ہی سے مار کھاتے چلے آرہے ہیں، ایک وہ دور بھی تھا جب ہمارے ایک اہم اور ماہر کارٹونسٹ اسلم قاضی نے امریکی رویے پر کارٹون بنایا تھا جس کے مطابق بھارت کو اسلحہ اور پاکستان کو سرکاراما(سرکس) دی جارہی تھی، چنانچہ اول روز ہی سے ہم اپنی حیثیت اور اہمیت بھول کر امریکی کیمپ میں چلے گئے یہ تو بعد کا دور ہے جب چین کے ساتھ تعلقات بڑھے اور چین نے اس اقتصادی نقصان میں ہمیں سہارا دینے کی کوشش کی لیکن یہ بھی کسی کو اچھا نہیں لگ رہا، بعدازاں جنرل ضیاء الحق نے امریکی بات مان کر روس کو افغانستان سے نکالنے والے جہاد میں شرکت کرلی، بعدازاں جنرل (ر) پرویز مشرف نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے کسی بھی شرط کے بغیر بلاچون وچرا اس لڑائی میں کود کر امریکی ایجنڈے پر عمل شروع کردیا، اس ساری تگ و دو کے نتیجے میں ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑا اور جواب تک ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے پاک فوج کی طرف سے بات ہوتی رہتی ہے، اب صورت حال یہ ہے کہ ہم (پاکستان) عالمی استعمار اور اسٹیلشمنٹ کے نشانے پر ہیں اور یہاں سے بچنے کے لئے صرف حقیقی قومی جذبے کی ضرورت ہے اور ملک کے اندر مکمل اتفاق رائے بھی چاہئے اس کے لئے پہل حکومت کی طرف سے ہوگی۔

