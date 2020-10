ناصر خان جان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنے کا اعلان

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کے سوشل میڈیا اسٹار ناصر خان جان نے شادی کرنے کا فیصلہ کرلیا، سوشل میڈیا سٹار کا نکاح آئندہ ہفتے ہوگا۔ناصر خان جان نے اپنے چاہنے والوں کو منگنی اور پھر نکاح کی خوشخبری ایک سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے دی، انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’آخر کار میری منگنی ہوگئی‘۔

اپنے پیغام میں ناصر خان جان کا کہنا تھا کہ ’میری لائف پارٹنر بہت اچھی اوراعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ہمارا نکاح آئندہ ہفتے ہوگا۔‘

Finally I’m engaged. Alhamdulilah

My life partner is very nice and well educated. Nikah will be next week. I invited to all of my fans and all media channels. Welcome