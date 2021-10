ناروے میں تیر کمان سے مسلح شخص نے کئی لوگوں کو قتل کردیا

اوسلو (ڈیلی پاکستان آن لائن) یورپی ملک ناروے میں تیر کمان سے مسلح شخص نے تیر مار کر کئی لوگوں کو قتل کردیا ۔

بی بی سی کے مطابق واقعہ دارالحکومت اوسلو سے جنوب مغرب کی طرف کونگزبرگ ٹاؤن میں مقامی وقت کے مطابق شام ساڑھے چھ بجے کے قریب پیش آیا۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ایک مشکوک شخص کو گرفتار کرلیا گیا ہے ، بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس نے اکیلے ہی یہ کارروائی کی۔

#BREAKING: A man shot at people with a bow and arrow outside shops and on the streets in central #Kongsberg, #Norway. Several killed, suspect arrested. pic.twitter.com/UFXTRYuaCB