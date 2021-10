وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے بارے میں سوال لیکن ردعمل کیا دیا؟ ہرکوئی حیران پریشان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان انٹرسروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کے سربراہ کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے تاہم اس بارے مختلف افواہیں بھی زیر گردش ہیں جس کے بارے میں حکومتی وزراء وضاحتیں بھی دیتے دکھائی دیتے ہیں اور اب اس بارے صحافیوں نے خود وزیراعظم عمران خان سے سوال کیا تو ان کا ردعمل انتہائی حیران کن تھا۔

اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم عمران خان پہنچے تو گیلری میں موجود صحافیوں نے سوالات کیے کہ " وزیراعظم صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کب تک نوٹیفائی ہوگا، خان صاحب بحران کب ختم ہوگا، سر،سمری پہنچ گئی ہے، کیا انٹرویو کریں گے؟ان تمام سوالات کے بعد وزیراعظم ہنس کر آگے بڑھ گئے جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔ویڈیو دیکھئے

Prime Minister @ImranKhanPTI laughs when asked about when the new DG ISI will be appointed in the Parliament today. #ImranKhan #DGISI #BehindYouSkipper #GenBajwa #GenFaiz pic.twitter.com/c5YyjFqQAx